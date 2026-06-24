Argentina, Estados Unidos y otros 14 países de la región expresaron su respaldo al presidente boliviano Rodrigo Paz luego del fin de las protestas y bloqueos que paralizaron gran parte del país durante más de siete semanas. La declaración conjunta fue difundida por la embajada estadounidense en La Paz y destacó la importancia de preservar el orden constitucional y la estabilidad democrática.

El pronunciamiento se conoció después de que el Gobierno boliviano anunciara el levantamiento de las movilizaciones opositoras, que habían provocado graves problemas de abastecimiento y pérdidas económicas millonarias. Los países firmantes instaron a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y resolver las diferencias dentro del marco institucional.

Entre los países que acompañaron la declaración figuran Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y el propio Bolivia. El documento advirtió que los bloqueos afectaron derechos fundamentales y representaron una amenaza para la democracia y la convivencia pacífica.

La crisis se extendió durante 53 días y estuvo marcada por cortes de rutas, escasez de combustibles y alimentos, y enfrentamientos que dejaron al menos 14 muertos. Finalmente, el Gobierno de Rodrigo Paz alcanzó acuerdos con sectores sindicales y Evo Morales anunció un “cuarto intermedio” en las protestas, lo que permitió comenzar a normalizar la situación.

Desde Washington, el Departamento de Estado calificó los intentos de desestabilización como una amenaza grave para el orden democrático y reiteró su apoyo al gobierno constitucional boliviano. El respaldo regional fue interpretado por la administración de Paz como una señal de legitimidad en medio de una de las mayores crisis políticas desde su llegada al poder.

Con el levantamiento de los bloqueos, las autoridades bolivianas trabajan para restablecer el suministro de productos esenciales y reactivar la economía, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución política del país.