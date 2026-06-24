Un macabro hallazgo conmocionó a la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en las aguas del río Paraná, en cercanías del Puente de la Amistad, y las primeras pericias revelaron que presentaba una herida compatible con un disparo en la cabeza. Las autoridades brasileñas investigan el caso como un presunto homicidio.

El cadáver fue hallado por un pescador durante la madrugada del lunes, entre la isla Acaray y el barrio Jardim Jupira, en jurisdicción de Foz do Iguaçu. Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto entre la Armada de Brasil y el Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta la costa, donde comenzaron las tareas periciales.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima sería un hombre de entre 40 y 50 años. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, todavía no pudo ser identificada. Los especialistas detectaron perforaciones en la cabeza compatibles con impactos de arma de fuego, aunque la autopsia será clave para establecer la causa exacta de la muerte.

El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, donde se realizarán estudios forenses para intentar identificar a la víctima. En paralelo, la Policía Civil de Brasil abrió una investigación para determinar cómo llegó el cuerpo al río y en qué circunstancias ocurrió el hecho.

La zona donde se produjo el hallazgo es uno de los puntos más transitados de la Triple Frontera y concentra un intenso movimiento comercial y fluvial. Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima.

El caso generó conmoción en la región y volvió a poner el foco sobre la seguridad en una de las áreas fronterizas más importantes de Sudamérica, mientras se aguardan los resultados de las pericias y posibles avances en la identificación del fallecido.