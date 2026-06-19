El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 68, cerca del puente del río Rosario. El conductor de la moto fue trasladado al hospital local y permanece fuera de peligro.

Un motociclista resultó herido este viernes por la mañana luego de quedar atrapado en un choque que involucró a un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 68, en inmediaciones del puente del río Rosario, en la localidad de El Carril.

El accidente ocurrió alrededor de las 7, en el sentido de circulación hacia la ciudad de Salta. Según las primeras informaciones, participaron un Volkswagen Gol, una motocicleta y un camión frigorífico que transportaba carne.

Por causas que aún son investigadas, el automóvil impactó contra la motocicleta y terminó chocando también contra la parte trasera del camión. Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó atrapado entre ambos vehículos y sufrió distintos golpes.

Tras el hecho, el conductor de la moto fue asistido y trasladado al hospital de El Carril, donde quedó bajo observación médica. Desde el centro de salud informaron que se encuentra fuera de peligro.

Los vehículos involucrados sufrieron importantes daños materiales, especialmente la motocicleta y la parte frontal del automóvil.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Seguridad Vial, operarios del sistema de emergencias 911 y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Luego de finalizar los peritajes, las autoridades liberaron la circulación sobre la ruta y el tránsito volvió a la normalidad.