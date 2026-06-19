El presidente Javier Milei volvió a reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en un encuentro que fue interpretado como una nueva señal de respaldo en medio de las denuncias e investigaciones que enfrenta el funcionario. La reunión se produjo en la previa del acto por el Día de la Bandera y forma parte de una serie de gestos políticos destinados a reafirmar la continuidad de Adorni dentro del Gobierno.

Según trascendió, durante el encuentro ambos repasaron temas vinculados a la gestión y a la agenda legislativa que el oficialismo busca impulsar durante las próximas semanas. También analizaron la situación política y las repercusiones derivadas de las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, que continúa recibiendo el respaldo del Presidente.

Desde la Casa Rosada sostienen que Milei mantiene plena confianza en Adorni y descartan cualquier posibilidad de cambios en el gabinete. El Presidente considera que las denuncias forman parte de una ofensiva política y judicial y busca transmitir una imagen de normalidad institucional y continuidad en la gestión.

La reunión en Olivos también se produce en un contexto en el que el Gobierno intenta volver a poner el foco en los indicadores económicos y evitar que la situación de Adorni monopolice la agenda pública. En ese sentido, el oficialismo prepara nuevos anuncios y mantiene negociaciones parlamentarias para avanzar con distintos proyectos de ley.

Mientras tanto, la oposición continúa reclamando explicaciones y algunos sectores impulsan iniciativas para interpelar al jefe de Gabinete en el Congreso. Pese a ello, desde el entorno presidencial insisten en que Adorni seguirá formando parte del círculo más cercano de Milei y que no existe ninguna discusión sobre su continuidad.

El nuevo encuentro entre ambos refuerza la estrategia del Gobierno de cerrar filas alrededor del jefe de Gabinete y enviar una señal tanto hacia el interior del oficialismo como hacia la oposición: Manuel Adorni conserva la confianza presidencial y continúa siendo una pieza central en la administración libertaria.