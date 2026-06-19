El Gobierno nacional aprobó una nueva actualización de los valores del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y confirmó la continuidad del adicional por zona desfavorable para la Patagonia. La medida fue oficializada a través de una resolución que actualiza los aranceles de las distintas prestaciones y busca acompañar la evolución de los precios registrada durante los últimos meses.

La actualización alcanza a servicios como transporte, centros de día, hogares, prestaciones educativas y terapias, entre otras modalidades contempladas por el sistema. Según lo establecido por la normativa, los nuevos valores se aplicarán a todas las prestaciones comprendidas dentro del régimen nacional de atención integral para personas con discapacidad.

Además, el Gobierno ratificó la continuidad del adicional del 20% para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, una compensación destinada a cubrir los mayores costos operativos que enfrentan los prestadores de esa región. El beneficio continuará vigente para quienes se encuentren comprendidos dentro del régimen especial por zona desfavorable.

Desde distintos sectores vinculados a la discapacidad valoraron la actualización, aunque señalaron que los incrementos continúan siendo insuficientes frente al aumento de los costos de funcionamiento. Prestadores y organizaciones vienen reclamando una recomposición más profunda para garantizar la continuidad de los servicios y evitar dificultades financieras.

La decisión forma parte del esquema de actualizaciones periódicas que el Gobierno viene aplicando sobre el nomenclador nacional. Las autoridades sostienen que los aumentos buscan preservar el funcionamiento del sistema y asegurar la prestación de servicios esenciales para las personas con discapacidad.

La continuidad del plus para la Patagonia y la actualización de los aranceles representan una de las medidas más relevantes para el sector durante junio, en un contexto donde prestadores y familias siguen reclamando mayores recursos y mejoras en la cobertura.