La polémica por la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo luego de que Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se comunicara con Florencia Peña tras las disculpas públicas de la actriz y conductora. La controversia se originó cuando Peña replicó al aire una información falsa que daba por fallecido al padre del capitán argentino, noticia que rápidamente fue desmentida por la familia Messi.

Tras el escándalo, Florencia Peña pidió disculpas públicamente y reconoció el error cometido. Horas más tarde, Celia decidió responderle en privado y sorprendió con una actitud conciliadora. Según trascendió, la madre del futbolista aceptó las disculpas y le transmitió que comprendía lo sucedido, aunque le pidió que en el futuro se extremaran los cuidados antes de difundir información tan sensible.

De acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos, Celia también le hizo un pedido especial a la actriz: que ambas pudieran conversar personalmente y dejar atrás el episodio. El gesto fue interpretado como una señal de reconciliación y una muestra del perfil reservado que siempre mantuvo la familia Messi frente a situaciones mediáticas.

Mientras tanto, Jorge Messi continúa recuperándose de problemas de salud que habían sido reconocidos por el entorno familiar, aunque nunca se brindaron detalles específicos sobre su estado. La difusión de la falsa noticia generó una fuerte repercusión y numerosas críticas hacia quienes participaron en la cadena de desinformación.

La propia Florencia Peña expresó públicamente su arrepentimiento y asumió la responsabilidad por lo sucedido. La conductora explicó que confió en una información que le había llegado durante una transmisión en vivo y reconoció que se trató de uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional.

Con el intercambio entre ambas, la situación parece haber encontrado un cierre más tranquilo. El gesto de Celia Cuccittini fue destacado por distintos medios y por seguidores de la familia Messi, quienes valoraron la decisión de priorizar el diálogo después de una situación que generó gran conmoción.