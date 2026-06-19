El Gobierno nacional adjudicó oficialmente la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por las empresas Jan de Nul y Servimagnus, completando así el proceso de privatización de una infraestructura clave por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. Según informó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la nueva concesión permitirá una reducción del 13,5% en los costos logísticos y prevé importantes obras de modernización.

La adjudicación quedó formalizada mediante una resolución oficial luego de concluir el proceso de evaluación de ofertas. Desde el Gobierno destacaron que no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes y que la licitación fue supervisada con estándares internacionales de transparencia. La firma del contrato definitivo está prevista para los próximos treinta días.

Entre las obras previstas se encuentran la profundización de la vía navegable y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de la navegación y reforzar los controles contra el narcotráfico. Además, las mejoras permitirán que los buques completen sus cargas en los puertos argentinos, reduciendo costos operativos y fortaleciendo la competitividad exportadora.

El oficialismo sostuvo que la iniciativa beneficiará a los sectores productivos e industriales y destacó el respaldo de entidades privadas como la Cámara de la Industria Aceitera, la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio de Rosario. También señalaron el acompañamiento de varias provincias vinculadas a la actividad portuaria y exportadora.

La concesión marca el fin de la administración estatal directa sobre la principal vía fluvial del país y da paso a un esquema de gestión privada, mientras el Estado conservará funciones de regulación y supervisión. El sector agroexportador calificó la medida como un “hito histórico” por el impacto que podría tener sobre la competitividad y la logística internacional argentina.

La adjudicación representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados por el Gobierno en materia de comercio exterior y forma parte de la estrategia oficial para reducir costos, aumentar las exportaciones y promover una mayor participación del sector privado en obras estratégicas.