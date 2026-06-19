El Banco Central comenzó a reducir el ritmo de compra de reservas internacionales debido al incremento de la demanda privada de dólares, en un contexto en el que empresas e inversores aumentaron sus operaciones en moneda extranjera. La autoridad monetaria busca mantener el equilibrio del mercado cambiario sin alterar el esquema de flotación administrada impulsado por el Gobierno.

Según fuentes oficiales, el menor ritmo de acumulación de divisas responde a un crecimiento de las compras de dólares por parte del sector privado, impulsadas por pagos de importaciones, operaciones financieras y una mayor demanda de cobertura. Esta situación obligó al Banco Central a moderar sus intervenciones en el mercado y priorizar la estabilidad cambiaria.

En el equipo económico sostienen que el comportamiento del mercado es consistente con una etapa de normalización financiera y remarcan que el aumento de la demanda privada refleja una mayor actividad económica. Además, destacan que las reservas continúan en niveles considerados adecuados para afrontar compromisos y sostener la estrategia monetaria.

La desaceleración en las compras del BCRA coincide con un escenario en el que el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación y fortalecer la confianza de los mercados. En ese sentido, funcionarios del Ministerio de Economía consideran que la menor intervención del organismo también es una señal de una mayor participación del sector privado en el mercado cambiario.

Analistas económicos advierten que la evolución de las reservas seguirá siendo uno de los principales indicadores observados por los inversores, especialmente en un contexto donde Argentina busca recuperar el acceso al crédito internacional y mantener la estabilidad macroeconómica.

La dinámica cambiaria de las próximas semanas será clave para determinar si el Banco Central puede retomar un mayor ritmo de acumulación de reservas o si la demanda privada de dólares continuará condicionando las compras de divisas por parte de la entidad monetaria.