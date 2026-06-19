El Gobierno nacional busca despegar la agenda del presidente Javier Milei de la crisis política generada por las investigaciones que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y volver a centrar la atención en la gestión económica. En la Casa Rosada consideran que los cuestionamientos al funcionario comenzaron a opacar los indicadores positivos que el oficialismo pretende exhibir durante las últimas semanas.

La estrategia oficial apunta a reforzar la presencia pública del Presidente en actividades vinculadas con la economía, las inversiones y las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Según trascendió, Milei participará de distintos encuentros con empresarios y referentes del sector privado, donde buscará destacar la desaceleración de la inflación, la caída del riesgo país y los avances en materia fiscal.

En Balcarce 50 admiten que el caso Adorni ocupa una parte importante de la agenda mediática y reconocen que eso dificulta instalar otros temas considerados prioritarios. Por ese motivo, el Gobierno trabaja en una estrategia comunicacional destinada a mostrar resultados económicos y recuperar la iniciativa política de cara al segundo semestre.

Pese a la presión de la oposición y a los pedidos de explicaciones, Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y descarta por el momento cualquier cambio en el equipo. Al mismo tiempo, el Presidente busca evitar que la situación del funcionario condicione la discusión de proyectos legislativos y las negociaciones con gobernadores y aliados parlamentarios.

Dentro del oficialismo consideran que las mejoras en algunos indicadores económicos representan una oportunidad para volver a posicionar el debate público sobre la gestión y reducir el impacto político de la controversia. En ese marco, la Casa Rosada prepara una serie de anuncios y actividades que tendrán como eje central la economía y las reformas estructurales.

La intención del Gobierno es recuperar la agenda y evitar que la situación de Adorni monopolice la discusión pública. Sin embargo, las investigaciones y los debates que se desarrollan en el Congreso continúan generando tensión política y amenazan con seguir condicionando el escenario durante las próximas semanas.