El presidente Javier Milei decidió llevar a Manuel Adorni al acto por el Día de la Bandera en Rosario, en un nuevo gesto de respaldo político hacia el jefe de Gabinete, que atraviesa semanas de fuerte presión judicial y cuestionamientos de la oposición. La presencia de ambos en el evento busca transmitir un mensaje interno claro dentro del oficialismo: el funcionario continuará en su cargo pese a las críticas y a las investigaciones que se encuentran en marcha.

Según trascendió, el Presidente está convencido de la inocencia de Adorni y descarta por completo la posibilidad de pedirle la renuncia. La decisión fue ratificada en reuniones mantenidas con integrantes de la mesa política y con funcionarios cercanos al mandatario, quienes consideran que desplazarlo sería una señal de debilidad frente a la oposición.

La presencia del jefe de Gabinete en Rosario también tiene un fuerte componente simbólico. El acto por el Día de la Bandera será uno de los primeros eventos públicos importantes luego de las denuncias y las investigaciones sobre su patrimonio, por lo que la foto junto a Milei busca mostrar cohesión interna y cerrar especulaciones sobre su futuro.

Mientras tanto, en distintos sectores de La Libertad Avanza continúan las discusiones sobre el impacto político del caso. Algunos dirigentes consideran que las controversias podrían afectar la agenda legislativa del Gobierno, aunque desde la Casa Rosada insisten en que mantendrán el respaldo al funcionario.

La participación de Adorni en la comitiva presidencial se produce además en un contexto de tensión con sectores aliados y con la oposición, que reclama mayores explicaciones sobre su situación patrimonial. Pese a ello, Milei decidió exhibir públicamente su apoyo y mantenerlo en un lugar central dentro del Gobierno.

El acto en Rosario se perfila así como una nueva demostración de fuerza política del oficialismo y una señal dirigida tanto hacia adentro como hacia afuera del Gobierno: Manuel Adorni conserva la confianza del Presidente y, por el momento, su continuidad no est en discusión.