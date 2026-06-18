La caída sostenida de la natalidad en Argentina comienza a tener efectos concretos en el sistema educativo. Un informe de la organización Argentinos por la Educación proyectó que, de mantenerse las actuales condiciones, los jardines de infantes podrían alcanzar una cobertura cercana al 100% en 2027 sin necesidad de construir nuevas salas ni ampliar la infraestructura existente.

El estudio señala que entre 2016 y 2025 la población de niños de entre 3 y 5 años se redujo un 31%, al pasar de 2,25 millones a 1,56 millones. En paralelo, la matrícula del nivel inicial cayó un 12%, lo que permitió liberar capacidad en las instituciones ya existentes. Según los especialistas, si se aprovechan plenamente los espacios disponibles, gran parte de las provincias podría garantizar una vacante para todos los chicos en edad preescolar.

Actualmente, la cobertura del nivel inicial alcanza el 87% a nivel nacional. La sala de 5 años ya se encuentra prácticamente universalizada con una tasa de escolarización del 99%, mientras que la sala de 4 alcanza el 87%. El principal desafío continúa siendo la sala de 3 años, donde apenas el 58% de los niños asiste al sistema educativo formal.

Los especialistas destacan que el descenso de la natalidad abre una oportunidad para reorganizar los recursos y poner el foco en la calidad educativa. Con menos alumnos, sostienen que será posible fortalecer la formación docente, mejorar las condiciones de las escuelas y ampliar el acceso a la educación inicial en aquellas zonas donde aún existen dificultades.

Las proyecciones del INDEC indican que la cantidad de niños de entre 3 y 5 años seguirá disminuyendo durante los próximos años. Entre 2025 y 2030 se estima una reducción adicional del 16%, lo que representaría cerca de 250.000 chicos menos en edad de asistir al jardín. Este escenario plantea nuevos desafíos para las políticas educativas y obliga a repensar la distribución de las vacantes y la organización de las aulas.

Si bien el informe considera que la infraestructura actual sería suficiente para lograr una cobertura casi total, los expertos advierten que disponer de vacantes no garantiza por sí solo la asistencia. Factores como la ubicación geográfica, las condiciones socioeconómicas y la calidad de las experiencias educativas seguirán siendo claves para lograr una verdadera universalización del nivel inicial.