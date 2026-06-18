La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, confirmó que participará del acto por el Día de la Bandera en Rosario, pese a no haber sido incluida formalmente en la comitiva presidencial. La decisión fue interpretada como un nuevo gesto de autonomía política y un capítulo más en las diferencias que mantiene con el presidente Javier Milei.

Desde el entorno de Villarruel señalaron que la vicepresidenta estará presente en el Monumento Nacional a la Bandera por tratarse de una fecha de gran significado institucional. A través de sus redes sociales, afirmó que siempre es un orgullo visitar la ciudad donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina y destacó su vínculo con Rosario, a la que definió como su “segunda casa”.

La presencia de Villarruel se producirá en medio de una interna cada vez más visible con la Casa Rosada. Según trascendió, el Gobierno no le cursó una invitación formal para integrar la delegación oficial, situación que ya se había repetido durante el Tedeum del 25 de Mayo. Sin embargo, la vicepresidenta decidió asistir igualmente a la ceremonia.

Por su parte, Milei también encabezará el acto en Rosario junto a funcionarios nacionales y autoridades provinciales. La posibilidad de que ambos vuelvan a coincidir en un evento público genera expectativa política, dado que en los últimos meses las diferencias entre ambos dirigentes se hicieron cada vez más evidentes.

La celebración del Día de la Bandera se llevará a cabo el 20 de junio en el Monumento Nacional a la Bandera y contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. La jornada estará marcada no solo por el homenaje a Manuel Belgrano, sino también por el escenario político que rodea la relación entre el Presidente y su vice.

La decisión de Villarruel de asistir al acto fue interpretada por distintos sectores como una nueva señal de independencia dentro del oficialismo y suma otro episodio a una relación que atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio del gobierno.