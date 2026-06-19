El viento zonda reactivó puntos calientes y obligó a reforzar el operativo con bomberos, brigadistas y un avión hidrante. Hay unas 200 hectáreas afectadas.

El incendio forestal que afecta a la zona de Cafayate volvió a tomar fuerza durante las últimas horas debido a la presencia del viento zonda, que reactivó distintos focos y obligó a intensificar el operativo de contención.

Bomberos Voluntarios de Cafayate, brigadistas de Defensa Civil y efectivos de Bomberos de la Policía trabajan de manera permanente para controlar el avance del fuego, con apoyo aéreo de un avión hidrante.

El ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá, se trasladó hasta el lugar y explicó que durante la jornada anterior los incendios habían sido considerados controlados, mientras se realizaban las pericias correspondientes. Sin embargo, cerca del mediodía, el cambio en las condiciones climáticas provocó la reaparición de focos.

“Empezó a correr el viento zonda, lo que llevó a que se reaviven los puntos calientes en la zona provocando nuevos focos ígneos”, explicó el funcionario.

Según detallaron las autoridades, se detectaron nuevos focos en inmediaciones del aeródromo y en el sector de dunas ubicado al otro lado de la ruta. Uno de los puntos se encuentra a aproximadamente un kilómetro y medio del barrio El Bosque.

Hasta el momento, se estima que alrededor de 200 hectáreas fueron afectadas por el incendio. Ante la situación, la Subsecretaría de Defensa Civil solicitó apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que enviará una brigada especializada desde el centro del país.

El avión hidrante continúa realizando tareas de ataque directo sobre las llamas. Según indicó el piloto, el tiempo de respuesta entre la carga del tanque y cada descarga aérea es de unos siete minutos.

Respecto al riesgo para la población, Solá aseguró que por el momento no existe peligro directo para la zona urbana de Cafayate, aunque remarcó que se mantienen tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego avance.

La investigación sobre el origen del incendio continúa a cargo de la Fiscalía y personal especializado, mientras las autoridades volvieron a pedir responsabilidad a la comunidad ante la temporada de incendios forestales.

“No hay que prender fuego para quemas de pastizales o basura. Estamos en plena época de incendios y cualquier descuido puede generar consecuencias graves”, advirtieron.