Habitantes del barrio aseguran que el espacio público lleva meses sin iluminación pese a contar con columnas instaladas. Advierten por problemas de seguridad y piden mayor presencia policial.

Vecinos del barrio Pereyra Rozas, en la zona norte de la ciudad de Salta, volvieron a reclamar por la falta de iluminación en una plaza del sector. Aseguran que el lugar permanece a oscuras desde hace meses y que la situación afecta tanto el uso del espacio público como la seguridad de quienes viven en la zona.

Según relató una vecina en diálogo con Multivisión Federal, la plaza cuenta con juegos, espacios verdes cuidados y la infraestructura necesaria, pero continúa sin el servicio de iluminación.

“Hay juegos sanos, pasto bien cuidado y no puede ser bien aprovechada”, expresó la mujer, quien señaló que no entienden por qué las columnas instaladas no funcionan.

El reclamo apunta nuevamente al servicio de alumbrado público y a la empresa Lusal, luego de que días atrás también se registraran inconvenientes similares en otros puntos de la ciudad.

Además de la imposibilidad de utilizar la plaza durante la noche, los vecinos manifestaron preocupación por situaciones de inseguridad que se generan en el lugar.

“Acá se reúnen chicos que vienen de otros barrios, se pelean con chicos de acá y eso genera preocupación”, indicó la vecina. También mencionó que algunos enfrentamientos derivaron en daños y temor entre los residentes, especialmente para quienes dejan sus vehículos en la zona.

Ante esta situación, los habitantes solicitaron la instalación de un destacamento policial que permita reforzar la presencia de efectivos en el barrio. Explicaron que actualmente dependen de la Comisaría de Castañares, que debe atender una amplia cantidad de sectores.

Los vecinos esperan una solución que permita recuperar el uso del espacio público y garantizar mayor tranquilidad para las familias del barrio.