En la causa que investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el exdirector Diego Spagnuolo designó oficialmente a un perito de parte para intervenir en el análisis de los audios incorporados al expediente. Sin embargo, decidió no aportar muestras de su voz para que sean utilizadas en el cotejo pericial ordenado por la Justicia.

El especialista designado por la defensa, el ingeniero informático Marcelo Torok, presentó una serie de planteos técnicos orientados a cuestionar la validez de las grabaciones. Entre ellos, pidió verificar la cadena de custodia digital, los metadatos de los archivos y la existencia de posibles ediciones, cortes o manipulaciones posteriores.

Además, la defensa solicitó que se determine si es posible identificar de manera fehaciente a Spagnuolo como una de las voces que aparecen en los audios y pidió investigar el origen del material difundido. También reclamó que se analice si las grabaciones pudieron haber sido alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial o técnicas de clonación de voz.

La pericia fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo y estará a cargo de especialistas de Gendarmería, junto con expertos propuestos por las partes. El objetivo es establecer si los audios son auténticos, si fueron editados y si la voz atribuida a Spagnuolo corresponde efectivamente al exfuncionario.

Uno de los aspectos más llamativos es que, pese a cuestionar la autenticidad de las grabaciones, la defensa no ofreció muestras de voz de Spagnuolo para facilitar la comparación forense. No obstante, el perito insistió en que los expertos deberán determinar si existen elementos suficientes para identificarlo en los registros de audio.

La investigación continúa avanzando mientras la Justicia analiza distintas pruebas relacionadas con la causa ANDIS, donde Spagnuolo ya se encuentra procesado junto a otros imputados por presuntas maniobras irregulares dentro del organismo.