El fiscal Raúl Garzón defendió su actuación en la investigación por el femicidio de Agostina Vega y respondió a las críticas surgidas tras el pedido de jury de destitución en su contra. El funcionario aseguró que durante los primeros momentos de la búsqueda las autoridades trabajaban bajo la hipótesis de una desaparición y no de un crimen.

“Nos pidieron buscar una niña, no investigar un homicidio”, afirmó Garzón al explicar las decisiones tomadas durante el operativo desplegado tras la denuncia por la desaparición de la adolescente. Según sostuvo, la información disponible en ese momento no permitía presumir que se trataba de un hecho criminal.

Las declaraciones llegaron luego de que familiares de la víctima, junto a distintos sectores de la sociedad, cuestionaran el accionar judicial y policial durante las primeras horas de la búsqueda. En ese marco, se presentó un pedido de jury para evaluar la conducta del fiscal durante la investigación.

Garzón rechazó las acusaciones y aseguró que su equipo actuó de acuerdo con los protocolos vigentes. Además, sostuvo que todas las medidas adoptadas estuvieron orientadas a encontrar a la joven lo antes posible. “Los agravios los respondo con trabajo”, expresó al ser consultado sobre los cuestionamientos.

La causa continúa avanzando con Claudio Barrelier detenido como principal acusado por el crimen de Agostina. Paralelamente, la Justicia analiza nuevas pruebas y no descarta que puedan surgir otras responsabilidades vinculadas al caso.

El femicidio generó una profunda conmoción en Córdoba y reavivó el debate sobre los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, la actuación de la Justicia y la coordinación entre organismos de seguridad ante denuncias de este tipo.