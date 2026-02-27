El interno fue encontrado en su celda durante el desencierro, momento en que se abren las puertas de los pabellones para el inicio de la jornada. Tras el aviso inmediato a las autoridades, se activaron los protocolos de rigor, que incluyen el aislamiento del sector, la intervención del personal médico y el relevamiento de la escena por parte de Criminalística.

Fuentes judiciales indicaron que, en principio, no habría signos de violencia, y que la muerte podría estar vinculada a causas naturales, aunque la Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis hasta contar con los informes médicos y periciales correspondientes.

Investigación en curso

La causa quedó bajo intervención judicial para cumplir con las actuaciones formales:

• Relevamiento de la celda y del pabellón E3.

• Traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia.

• Análisis de testimonios y registros internos del penal.

El hermetismo dentro de la unidad es total, mientras se aguarda un comunicado oficial con la identidad del interno y los resultados preliminares de la autopsia.

La Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas ha registrado episodios previos de muertes bajo investigación, lo que mantiene en alerta a las autoridades penitenciarias y judiciales. En casos anteriores, la Justicia intervino para esclarecer fallecimientos tanto por causas naturales como por hechos violentos, lo que refuerza la necesidad de pericias exhaustivas en cada situación.