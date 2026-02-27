Un operativo que terminó en tragedia

Un joven de 18 años, identificado con el apellido Ibáñez, murió tras resultar gravemente herido durante un procedimiento policial realizado en el barrio Tres Palmeras de Pichanal. El hecho ocurrió en el marco de un allanamiento por una causa vinculada a estupefacientes, a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta.

Según la información preliminar, durante el operativo se habrían efectuado disparos, y en ese contexto el joven recibió una herida que motivó su traslado de urgencia al hospital local, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Versiones contrapuestas y un episodio aún confuso

El caso generó conmoción en la comunidad y abrió un escenario de versiones enfrentadas:

• Versión policial: el operativo se desarrolló en el marco de un allanamiento autorizado, aunque aún no está claro bajo qué circunstancias se produjo el disparo que terminó con la vida del joven.

• Versión de la familia: aseguran contar con un video que respaldaría su relato y pondría en duda el accionar policial.

• Testigos del barrio: describen un episodio “confuso” y en un clima de alta tensión.

Hasta el momento, no se determinó fehacientemente si hubo un enfrentamiento o cómo se desencadenó la secuencia que terminó con el joven herido. Las pericias serán determinantes para reconstruir lo ocurrido.

Investigación judicial en marcha

La Justicia avanza con actuaciones formales para esclarecer el hecho. Entre las medidas previstas se encuentran:

• Pericias de balística y autopsia, claves para determinar el origen del disparo.

• Declaraciones del personal policial que participó del operativo.

• Testimonios de vecinos y familiares que presenciaron el procedimiento.

• Análisis del material audiovisual que la familia afirma poseer.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía correspondiente, que deberá establecer responsabilidades y determinar si existió un uso indebido de la fuerza.

Una comunidad en vilo

El fallecimiento del joven mantiene en alerta a los vecinos de Pichanal, que esperan precisiones oficiales para comprender qué ocurrió durante el operativo. La tensión social crece mientras se aguardan los resultados de las pericias y un pronunciamiento judicial que aporte claridad a un episodio que, por ahora, está rodeado de interrogantes.