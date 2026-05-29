La Provincia aprobó un protocolo para controlar la implementación de herramientas de inteligencia artificial y sistemas generativos en organismos públicos.

El Gobierno de Salta avanzó con una regulación específica para el uso de inteligencia artificial dentro de la administración pública provincial.

La medida fue oficializada este viernes 29 de mayo mediante la Resolución Nº 02 de la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa aprueba el “Protocolo para la creación, implementación y uso responsable de agentes públicos de inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial generativa”.

Cómo se aplicará la inteligencia artificial en el Estado

El objetivo de la resolución es establecer criterios claros para el uso de tecnologías de inteligencia artificial dentro de organismos provinciales.

La regulación alcanza herramientas utilizadas en:

Tareas administrativas.

Gestión documental.

Procesamiento de información.

Atención ciudadana.

Automatización de servicios públicos.

Desde el Gobierno señalaron que la incorporación de sistemas de IA viene creciendo en distintas áreas estatales y que era necesario definir reglas de funcionamiento, supervisión y control.

Seguridad, transparencia y control de datos

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es garantizar el uso responsable de estas tecnologías dentro del Estado.

El protocolo busca evitar riesgos relacionados con:

Protección de datos personales.

Transparencia administrativa.

Seguridad de la información.

Uso indebido de contenidos generados por IA.

Toma automatizada de decisiones públicas.

La resolución también apunta a establecer criterios éticos y de responsabilidad sobre el uso de inteligencia artificial generativa en procesos oficiales.

Un debate que crece en la gestión pública

La decisión de Salta se suma a una tendencia que comienza a expandirse en distintos niveles del Estado, donde herramientas de inteligencia artificial ya son utilizadas para agilizar trámites, ordenar información y mejorar la atención a ciudadanos.

Sin embargo, el avance de estas tecnologías también abrió debates sobre los límites de automatización, la supervisión humana y los posibles impactos sobre derechos y garantías.

Con esta normativa, Salta busca ordenar la implementación de IA dentro de la administración pública y fijar un marco formal para su utilización.