Un proyecto hídrico impulsado por Bolivia encendió la preocupación en el norte argentino debido al posible impacto que podría generar sobre comunidades y recursos naturales de Salta. Especialistas y autoridades advirtieron que la iniciativa podría alterar el caudal de ríos compartidos y afectar el abastecimiento de agua para miles de personas.

La obra contempla intervenciones sobre cursos de agua cercanos a la frontera y, según señalaron distintos sectores, podría modificar el equilibrio hídrico en zonas productivas y poblaciones salteñas que dependen directamente de esos recursos. Entre las principales preocupaciones aparecen posibles consecuencias sobre el consumo humano, la actividad agrícola y los ecosistemas de la región.

Referentes ambientales y técnicos remarcaron que todavía existe poca información pública sobre el alcance total del proyecto y reclamaron estudios de impacto ambiental conjuntos entre ambos países. También pidieron que se garantice la participación de las comunidades afectadas en las discusiones sobre el uso de los recursos hídricos compartidos.

Desde Salta manifestaron inquietud por las consecuencias que podrían registrarse en localidades del norte provincial, especialmente en áreas donde el acceso al agua ya presenta dificultades estructurales y períodos frecuentes de sequía.

El tema comenzó a generar debate político y diplomático debido a la importancia estratégica de los recursos hídricos en la región. Mientras tanto, organismos técnicos continúan analizando el posible impacto de las obras y evalúan alternativas de cooperación binacional para evitar conflictos futuros.

La situación también puso nuevamente en agenda la necesidad de acuerdos internacionales para la administración de ríos y cuencas compartidas entre Argentina y Bolivia.