En la Casa Rosada aseguran que no esperan una citación “intempestiva” a indagatoria contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales. Desde el Gobierno sostienen que “no hay pruebas” suficientes para avanzar con una medida judicial de ese tipo.

Funcionarios cercanos al presidente Javier Milei consideran que la situación judicial de Adorni todavía se encuentra en una etapa preliminar y remarcan que el funcionario presentará toda la documentación necesaria para responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio.

La investigación tomó impulso en las últimas semanas luego de distintas denuncias y revelaciones vinculadas a movimientos financieros, declaraciones juradas y gastos realizados por el funcionario. Sin embargo, desde el oficialismo afirman que no existen elementos concretos que justifiquen una indagatoria inmediata.

En paralelo, el caso generó tensiones políticas dentro del Gobierno y fuertes cuestionamientos de la oposición, que reclama explicaciones públicas y mayor transparencia sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

Pese a la presión política y mediática, Milei mantiene el respaldo a Adorni y considera que las acusaciones forman parte de una estrategia de desgaste contra el oficialismo. En ese contexto, el Ejecutivo intenta bajar el tono de la polémica mientras la causa continúa avanzando en la Justicia.

Mientras tanto, el expediente sigue reuniendo documentación y evaluando distintas presentaciones judiciales relacionadas con la investigación sobre el patrimonio del funcionario.