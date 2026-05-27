El empresario Hugo Sigman declarará de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga la compra de vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia.

La citación judicial se produce en medio de distintas medidas impulsadas por el juzgado para avanzar en la investigación sobre las negociaciones y contratos vinculados a la adquisición de dosis.

Sigman fue convocado debido a su participación empresarial en el sector farmacéutico y por los vínculos comerciales relacionados con la producción y distribución de vacunas durante la emergencia sanitaria. La Justicia busca obtener precisiones sobre acuerdos, intermediaciones y mecanismos utilizados durante el proceso de compra de dosis.

La causa judicial analiza posibles irregularidades administrativas y decisiones tomadas durante la pandemia, en un contexto donde el Estado nacional avanzó con contratos de urgencia para garantizar el acceso a vacunas frente al avance del coronavirus.

Según trascendió, la declaración del empresario será una de las medidas centrales de esta etapa de la investigación y podría aportar detalles sobre negociaciones internacionales, producción local y distribución de dosis en Argentina.

En paralelo, el expediente continúa reuniendo documentación, testimonios y análisis sobre distintas operaciones vinculadas al sistema sanitario durante los años más críticos de la pandemia. La investigación sigue bajo seguimiento judicial mientras se evalúan responsabilidades y procedimientos administrativos.