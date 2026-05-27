El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió una serie de cambios en el sistema tributario argentino que podrían impactar sobre impuestos clave como Ganancias, IVA y Monotributo. Las recomendaciones forman parte de los análisis y propuestas vinculadas al programa económico que mantiene el organismo con el Gobierno argentino.

Entre los principales puntos planteados aparece una revisión del impuesto a las Ganancias, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y reducir algunas exenciones vigentes. Según el informe, el organismo considera que el tributo recauda menos de lo esperado en comparación con otros países de la región.

En relación con el IVA, el FMI propuso reducir regímenes especiales y excepciones para simplificar el esquema tributario y mejorar la recaudación. También sugirió avanzar hacia un sistema más uniforme que reduzca distorsiones y facilite los controles fiscales.

Respecto al Monotributo, el organismo internacional planteó la necesidad de revisar los límites de facturación y los mecanismos de transición hacia el régimen general, debido a que actualmente muchas pequeñas actividades económicas permanecen durante años dentro del sistema simplificado.

El informe también menciona la posibilidad de fortalecer impuestos patrimoniales y mejorar la eficiencia del sistema de recaudación para aumentar los ingresos fiscales sin depender exclusivamente de subas de alícuotas.

Desde el Gobierno no confirmaron cambios inmediatos, aunque reconocen que la reforma tributaria forma parte de las discusiones económicas de mediano plazo. Mientras tanto, especialistas advierten que cualquier modificación podría tener impacto tanto sobre trabajadores y monotributistas como sobre empresas y sectores productivos.

Las recomendaciones del FMI vuelven a poner en debate la estructura impositiva argentina, históricamente cuestionada por su complejidad, presión fiscal y cantidad de tributos vigentes.