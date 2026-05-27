El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, aunque para lograrlo necesitará el respaldo de aliados parlamentarios y de sectores vinculados a gobernadores provinciales en el Congreso.

La iniciativa ya ingresó al Senado y propone eliminar la normativa que obliga a las empresas alimenticias a colocar octógonos negros en los envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. La ley había sido aprobada casi por unanimidad en 2020 y comenzó a implementarse en 2021.

Desde la Casa Rosada argumentan que el sistema actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” y sostienen que puede generar interpretaciones confusas para los consumidores. Además, afirman que ya existen mecanismos de información nutricional armonizados con normas del Mercosur.

El proyecto lleva las firmas de Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. El oficialismo también cuestiona las restricciones publicitarias que la ley impone sobre la industria alimenticia, como el uso de personajes infantiles o estrategias comerciales en productos con advertencias nutricionales.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en el Senado. La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia y necesita sumar apoyos de bloques aliados como la UCR, el PRO y legisladores que responden a gobernadores provinciales. Hasta el momento, varios sectores todavía no definieron una postura concreta sobre la derogación.

Desde la oposición cuestionan la iniciativa y sostienen que responde a presiones de la industria alimenticia. También remarcan que la Ley de Etiquetado Frontal fue impulsada como una herramienta de salud pública para informar mejor a los consumidores sobre los alimentos ultraprocesados.

Mientras tanto, el debate promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión política y sanitaria dentro del Congreso, donde el oficialismo también impulsa otras reformas vinculadas a la desregulación y simplificación normativa.