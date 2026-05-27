El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en zonas de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Mendoza debido al impacto de fenómenos climáticos extremos como sequías, heladas y tormentas de granizo que afectaron seriamente la producción rural.

La medida fue oficializada a través de resoluciones de la Secretaría de Agricultura y alcanza a productores ganaderos, agrícolas y frutihortícolas que registraron pérdidas importantes en sus actividades durante los últimos meses. Según se informó, la emergencia permitirá acceder a beneficios impositivos, prórrogas y asistencia financiera.

En Chubut y Santa Cruz, las principales complicaciones estuvieron vinculadas a la sequía y a la falta de pasturas para el ganado, mientras que en Mendoza los daños más severos fueron provocados por heladas tardías y fuertes tormentas de granizo que impactaron sobre viñedos y cultivos frutales.

Desde el sector agropecuario señalaron que las pérdidas económicas son significativas y advirtieron que muchos productores atraviesan una situación crítica debido a la caída de la producción y el aumento de costos. Además, reclamaron nuevas medidas de apoyo para sostener la actividad.

La declaración de emergencia tendrá vigencia por distintos períodos según cada provincia y permitirá a los productores afectados postergar pagos de impuestos nacionales y acceder a herramientas de asistencia previstas por la ley de emergencia agropecuaria.

Mientras tanto, organismos provinciales y nacionales continúan evaluando el alcance de los daños ocasionados por los fenómenos climáticos en distintas regiones productivas del país.