Veterinarios advierten sobre el ingreso irregular de animales como “carga” desde Bolivia. Denuncian alta mortalidad y posible propagación de enfermedades en el norte provincial.

Profesionales veterinarios del norte de Salta advirtieron sobre un presunto circuito ilegal de ingreso de perros desde Bolivia hacia Argentina, una situación que genera preocupación tanto por el bienestar animal como por el riesgo sanitario.

Según denuncias difundidas por especialistas, algunos animales serían trasladados de manera irregular como si fueran “carga”, sin controles sanitarios adecuados ni garantías sobre vacunación, procedencia o condiciones de traslado.

Preocupación por enfermedades

El veterinario Horacio González alertó sobre una posible relación entre este fenómeno y el aumento de casos de moquillo canino, una enfermedad viral altamente contagiosa y muchas veces mortal para perros no vacunados.

De acuerdo con su testimonio, una alta proporción de animales ingresados presentaría cuadros compatibles con esta enfermedad, lo que habría impactado especialmente en localidades del norte salteño como San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación.

Sospechas sobre criaderos y comercialización

Las denuncias también apuntan a una presunta comercialización masiva de perros de raza provenientes de la zona de Bermejo, en la frontera boliviana, donde existirían sospechas sobre criaderos o redes de venta informal.

Riesgo para salud animal y controles

Especialistas remarcan la importancia de reforzar controles fronterizos, exigir documentación sanitaria y promover la vacunación para prevenir brotes.

Además del impacto en mascotas, el tráfico irregular de animales plantea interrogantes sobre maltrato, explotación comercial y riesgos epidemiológicos.

Llamado a la tenencia responsable

Veterinarios y proteccionistas insisten en la necesidad de adoptar prácticas responsables, evitar compras en circuitos informales y denunciar cualquier caso sospechoso de tráfico o maltrato animal.