El 1° de Mayo modificará servicios clave en la ciudad. Habrá cambios en transporte, recolección de residuos, atención médica y actividad comercial.

Con motivo del Día del Trabajador, este viernes 1° de mayo habrá modificaciones en múltiples servicios públicos y privados en Salta, con cambios que comenzarán a aplicarse desde la noche de este jueves.

Colectivos: servicio reducido y corte anticipado

El servicio de transporte urbano operado por SAETA tendrá un cierre anticipado este jueves 30 de abril. El último paso de colectivos por el centro será a las 22:30, mientras que el servicio finalizará por completo a la medianoche.

Durante el viernes, las unidades volverán a circular desde las 10:00 con frecuencias aproximadas de 42 minutos.

Recolección de residuos

La empresa Agrotécnica Fueguina suspenderá la recolección desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.

Las autoridades solicitaron a vecinos no sacar residuos durante ese período para evitar acumulación en la vía pública. El servicio nocturno se reanudará el viernes desde las 21:00.

Salud: IPS sin atención presencial

El Instituto Provincial de Salud de Salta no brindará atención presencial durante toda la jornada del feriado.

Los afiliados podrán acceder a auditoría médica online entre las 8:00 y las 18:00, además del Centro Operativo disponible las 24 horas para emergencias.

Bancos y comercios

Las entidades bancarias permanecerán cerradas durante el feriado, aunque seguirán habilitados cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles.

En cuanto al comercio, habrá funcionamiento dispar: supermercados y grandes centros comerciales permanecerán mayormente cerrados, mientras que algunos negocios de cercanía podrían operar con horarios reducidos.

Normalización de servicios

El esquema habitual comenzará a restablecerse el sábado 2 de mayo. En el caso del transporte público, SAETA retomará su frecuencia regular desde las primeras horas del día.