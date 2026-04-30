La medida de fuerza de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional podría afectar vuelos en todo el país, especialmente en Ezeiza y Aeroparque, en la previa del fin de semana largo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este jueves 30 de abril un paro en el Servicio Meteorológico Nacional, una medida que podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del país.

Aeropuertos más afectados

Los principales puntos de impacto serían el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y el Aeroparque Jorge Newbery, donde se concentra buena parte del tráfico aéreo nacional e internacional.

No obstante, al tratarse de una protesta con alcance federal, estaciones aéreas de distintas provincias también podrían registrar alteraciones operativas.

Por qué afecta a los vuelos

El conflicto surge tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con despidos dentro del organismo, que según trascendió alcanzarían a 240 trabajadores, incluyendo personal de estaciones meteorológicas y de la sede central.

El Servicio Meteorológico cumple un rol clave en la seguridad aeronáutica, ya que provee información esencial para despegues, aterrizajes y planificación operativa.

Servicio esencial y funcionamiento parcial

Las autoridades aeronáuticas recordaron que el servicio meteorológico aplicado a la aviación es considerado esencial, por lo que no puede paralizarse por completo.

Esto implica que deberá mantenerse al menos una prestación mínima, aunque podrían registrarse demoras por reducción operativa, menor capacidad de procesamiento o contingencias.

Recomendaciones para pasajeros

Las aerolíneas y autoridades recomiendan:

Verificar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto

Consultar canales oficiales de cada compañía

Revisar posibles cambios de horario o reprogramaciones

Llegar con mayor anticipación

Contexto oficial

En paralelo, el Gobierno transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea mayores facultades para garantizar la continuidad del servicio meteorológico aeronáutico y reducir riesgos ante medidas de fuerza.

Fin de semana largo bajo alerta

La protesta se produce en una fecha sensible por el aumento de movimiento turístico previo al feriado, por lo que cualquier alteración podría impactar en miles de pasajeros.