El presidente Javier Milei participó en la Expo EFI 2026, donde brindó un discurso ante empresarios en el que volvió a defender el rumbo económico de su gestión y destacó los resultados alcanzados en los primeros meses de gobierno.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que su plan permitió avanzar en la estabilización de la economía y remarcó logros como la baja de la inflación, la caída del riesgo país y el aumento del ahorro. En ese sentido, aseguró que estos indicadores “ponen en evidencia que nunca en Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”.

Además, planteó que el proceso económico actual forma parte de una “transición” con “efectos colaterales”, en la que, según explicó, se está llevando adelante una transformación profunda del sistema, con una lógica de “destrucción creadora” para sentar nuevas bases de crecimiento.

El discurso también incluyó críticas al periodismo y a sectores opositores, a quienes responsabilizó por cuestionar los datos oficiales y por intentar instalar una visión negativa de la situación económica. “Entiendo que no me quieran, algo que hasta podría compartir, pero por lo menos, primero, los datos”, expresó.

La presentación se dio pocas horas después de su paso por el Congreso, donde acompañó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión, en una jornada cargada de tensión política. En ese contexto, la exposición en la Expo EFI funcionó también como un mensaje hacia el sector empresarial para reafirmar la continuidad del programa económico.