El Gobierno provincial acreditó este jueves los haberes de abril para todos los empleados públicos en una sola jornada, antes del feriado del 1° de mayo.

El Gobierno de la Provincia de Salta abonó este jueves 30 de abril los sueldos correspondientes al mes de abril para la totalidad de los empleados de la administración pública provincial.

La acreditación se realizó en una única jornada y alcanzó a trabajadores de salud, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.

Pago anticipado por el Día del Trabajador

La decisión de adelantar el cronograma habitual respondió a la cercanía del Día del Trabajador, que se conmemora el 1° de mayo, con el objetivo de que los empleados estatales dispongan de sus haberes antes del feriado.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la medida busca brindar previsibilidad financiera y facilitar la organización económica de las familias salteñas en una fecha significativa.

Alcance total

El depósito incluyó a todos los sectores del Estado provincial, evitando pagos escalonados y concentrando el proceso en una sola fecha.

Política de cumplimiento

Autoridades provinciales remarcaron que el pago en tiempo y forma forma parte de una política sostenida de cumplimiento con los trabajadores públicos, en línea con compromisos asumidos por la administración.

La medida también tiene impacto en el movimiento comercial local, ya que la disponibilidad anticipada de salarios suele dinamizar el consumo en la previa del feriado.