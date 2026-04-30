Una encuesta nacional reveló un fuerte cambio en la percepción social sobre el gobierno de Javier Milei, marcando un quiebre en uno de los pilares centrales de su discurso político.

El relevamiento, realizado por la consultora Zentrix entre el 11 y el 18 de abril sobre 1.559 casos, indica que el 66,6% de los encuestados considera que el Gobierno terminó formando parte de la “casta”, el mismo sistema que había prometido combatir al asumir.

El informe también muestra un desgaste en la credibilidad del relato oficialista, que durante la campaña y el inicio de la gestión se apoyó fuertemente en la idea de enfrentar a la dirigencia tradicional. Según el estudio, ese “pacto anti-casta” aparece hoy debilitado para una amplia mayoría de la sociedad.

En ese contexto, la encuesta refleja un cambio de percepción más amplio: el discurso que funcionó como eje de legitimidad del Gobierno comienza a perder eficacia, en medio de cuestionamientos políticos, económicos y denuncias que impactan en la imagen pública.

Además, el relevamiento señala que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es uno de los funcionarios más afectados por este desgaste, con niveles de rechazo cercanos al 74%, y que incluso un 70% considera que debería renunciar, lo que refuerza el clima de tensión política.

Así, los datos muestran un escenario en el que la narrativa central del oficialismo enfrenta crecientes dudas en la opinión pública, en paralelo a una caída en la confianza hacia algunos de sus principales referentes.