El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en una jornada marcada por la tensión política, un fuerte operativo de seguridad y la presencia del presidente Javier Milei en uno de los palcos.

La exposición se realiza en medio de un clima cargado, con la oposición preparada para formular miles de preguntas sobre la marcha del Gobierno y, especialmente, sobre las denuncias que involucran al funcionario. Se espera una sesión extensa, con una dinámica organizada en bloques para ordenar las intervenciones.

Además, el operativo de seguridad fue reforzado tanto dentro como en los alrededores del Congreso, ante la expectativa por posibles manifestaciones y el alto nivel de exposición que tendrá el evento.

La jornada es considerada clave para el Gobierno, ya que Adorni deberá defender la gestión y responder a los cuestionamientos en un contexto de creciente presión política.

En este escenario, el informe no solo funciona como una instancia institucional obligatoria, sino también como una prueba política para el funcionario, que enfrenta su primera gran exposición pública en el Congreso con el respaldo directo del Presidente.