El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión y aseguró que la Argentina atraviesa una etapa de recuperación, con mejoras en el consumo, los salarios y el empleo.

Durante una exposición en la Fundación Libertad, el mandatario sostuvo que “lo peor ya pasó” y afirmó que su programa económico comenzó a mostrar resultados positivos en distintas variables. En ese marco, aseguró que hay “récord de consumo”, “suba de salarios” y “crecimiento del empleo”, planteando un escenario de reactivación tras los primeros meses de ajuste.

Además, el Presidente remarcó que la actividad económica habría crecido un 11% y negó que se haya producido una pérdida de puestos de trabajo. Por el contrario, sostuvo que desde el inicio de su gestión se generaron 400 mil nuevos empleos, en línea con su visión de recuperación sostenida.

En su discurso, Milei también insistió en que el ajuste “lo pagó la casta” y defendió las medidas adoptadas por su Gobierno, al considerar que permitieron evitar una crisis mayor. A su vez, reafirmó su objetivo de reducir la inflación y consolidar la estabilidad macroeconómica en el corto plazo.

Sin embargo, sus declaraciones se dan en un contexto donde distintos sectores económicos y sociales cuestionan ese diagnóstico y advierten sobre el impacto de las políticas de ajuste en el consumo y el poder adquisitivo, lo que mantiene abierto el debate sobre la situación real de la economía.