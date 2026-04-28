Trabajadores bancarios llevaron adelante una protesta en la ciudad de Salta en reclamo por despidos recientes y por la falta de notificación previa a los empleados afectados, en el marco de un conflicto que viene escalando en todo el país dentro del sistema financiero.

La medida fue impulsada por el gremio La Bancaria, que denunció que las desvinculaciones se realizaron de manera irregular, sin respetar los procedimientos correspondientes ni brindar información clara a los trabajadores. Según señalaron, en varios casos los empleados se enteraron de su situación una vez ya efectivizados los despidos, lo que generó un fuerte malestar en el sector.

Durante la jornada de protesta, los manifestantes expresaron su rechazo a estas prácticas y exigieron la inmediata reincorporación de los despedidos, además de reclamar garantías para la estabilidad laboral. También advirtieron que estas medidas forman parte de un proceso más amplio de ajuste, que incluye reducción de personal y posibles cierres de sucursales.

Desde el sindicato remarcaron que la situación no solo afecta a los trabajadores, sino también al servicio que se brinda a los usuarios, ya que la disminución de personal puede impactar en la atención al público y en el funcionamiento general de las entidades.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión en el sector bancario, donde el gremio se mantiene en estado de alerta y movilización. En ese marco, no descartan profundizar las medidas de fuerza en los próximos días si no hay respuestas por parte de las empresas y las autoridades.