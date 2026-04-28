La Universidad Nacional de Salta volverá a verse afectada por una medida de fuerza, ya que gremios docentes y no docentes confirmaron un nuevo paro con movilización en el marco del conflicto universitario.

La protesta se realizará en los próximos días e incluirá suspensión de actividades y una marcha para visibilizar los reclamos del sector. La medida impactará directamente en el dictado de clases y en el funcionamiento habitual de la universidad.

El paro responde principalmente a reclamos salariales, ya que los docentes consideran insuficientes los aumentos ofrecidos por el Gobierno. De hecho, el último incremento propuesto fue del 1,7%, cifra que fue rechazada por los gremios por no compensar la inflación ni la pérdida del poder adquisitivo acumulada.

Además, los trabajadores exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, con recursos limitados para garantizar el funcionamiento básico.

En ese contexto, la movilización buscará presionar por una recomposición salarial y mayor inversión en el sistema educativo, en medio de un conflicto que ya lleva varios meses y que amenaza con profundizarse si no hay respuestas oficiales.