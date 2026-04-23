El hantavirus volvió a generar preocupación en Salta debido al aumento de casos registrados en distintos puntos de la provincia y a las advertencias del sistema sanitario sobre una posible expansión del brote en zonas del norte.

Según los últimos reportes epidemiológicos, la mayoría de los contagios se concentran en departamentos como Orán, uno de los sectores más afectados en lo que va del año, lo que refuerza la alerta por la circulación del virus en áreas rurales y periurbanas.

Las autoridades sanitarias señalaron que la situación se mantiene bajo vigilancia, ya que se trata de una enfermedad de alta letalidad transmitida principalmente por contacto con roedores infectados o sus secreciones, por lo que se insisten en medidas de prevención como la ventilación de ambientes y la limpieza de espacios cerrados.

En este contexto, especialistas y organismos de salud advierten que el comportamiento del virus en la región muestra señales de expansión, lo que obliga a reforzar los controles epidemiológicos y la difusión de información preventiva en las comunidades más expuestas.

La preocupación también crece porque el hantavirus se mantiene activo en varias provincias del país y presenta brotes intermitentes, lo que genera un escenario de vigilancia constante por parte de las autoridades sanitarias.

En Salta, el avance de la enfermedad es seguido de cerca ante el riesgo de nuevos contagios, especialmente en zonas donde hay mayor presencia de roedores y condiciones que favorecen su proliferación.