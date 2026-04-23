La actividad minera en Salta volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que distintos actores del sector advirtieran sobre la aparición de empresas que, presuntamente, simulan ser locales para poder acceder a contrataciones dentro de los proyectos en la provincia.

Según señalaron referentes vinculados a proveedores mineros, estas firmas se presentarían como radicadas en Salta, pero en realidad tendrían origen externo y operarían con estructuras que no siempre cumplen con los requisitos de contratación local establecidos por la normativa vigente.

El planteo se centra en que este tipo de maniobras podría afectar el “compre local”, uno de los principios que busca garantizar que la actividad minera genere impacto económico directo en la provincia a través del trabajo y los proveedores salteños.

En ese sentido, advierten que la falta de controles estrictos o la utilización de figuras intermedias podría debilitar el desarrollo de las empresas locales, que reclaman mayor participación en los grandes proyectos mineros que se ejecutan en la región.

La preocupación se enmarca en un debate más amplio sobre la transparencia en las contrataciones dentro del sector, donde distintos actores vienen reclamando mayor fiscalización para evitar irregularidades y asegurar que los beneficios de la minería queden efectivamente en Salta.