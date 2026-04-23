La Justicia Federal había ordenado obras urgentes entre Urundel y Salvador Mazza en un plazo de 90 días. Denuncian que no se ejecutaron los trabajos y que el plazo venció sin respuestas.

La situación de la Ruta Nacional 34 vuelve a estar en el centro de la polémica. A casi cinco meses de una orden judicial que exigía obras urgentes, denuncian que la Vialidad Nacional no cumplió con las tareas dispuestas por la Justicia Federal.

La medida cautelar, dictada el 26 de noviembre por la Justicia Federal de Tartagal, establecía un plazo de 90 días para ejecutar trabajos de mantenimiento en el tramo comprendido entre Urundel y Salvador Mazza, uno de los sectores más críticos del norte salteño.

Qué ordenaba la Justicia

El fallo exigía una intervención integral sobre la traza, que incluía:

Bacheo y repavimentación

Sellado de grietas

Corrección de la calzada

Mantenimiento de banquinas

Informes mensuales sobre el avance de las obras

El objetivo era reducir el riesgo vial en una ruta que acumula denuncias por su deterioro y alta siniestralidad.

Incumplimiento y falta de avances

Según explicó el abogado Facundo Maciel Cornejo, el organismo presentó un único informe en diciembre y luego apeló la medida judicial.

Esa apelación fue rechazada por la Cámara Federal de Salta, pero desde entonces no hubo avances relevantes ni nuevas presentaciones.

“El plazo venció en febrero y solo se realizó una intervención parcial en un tramo de Tartagal”, sostuvo el letrado, quien además advirtió que gran parte del recorrido continúa en mal estado.

Nuevas intimaciones y posible sanción

Ante la falta de cumplimiento, la parte demandante solicitó que se intime nuevamente a Vialidad Nacional y que se apliquen sanciones económicas.

La Justicia otorgó un nuevo plazo para la presentación de informes, pero también venció sin respuestas. En este contexto, se habilitó la notificación directa a las autoridades del organismo, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.

Esto podría derivar en consecuencias legales si no se regulariza la situación en el corto plazo.

Una ruta bajo la lupa

El caso vuelve a poner el foco sobre el estado de la Ruta Nacional 34, una de las más transitadas del norte argentino y reiteradamente señalada por su peligrosidad.

Vecinos, transportistas y usuarios denuncian desde hace años la falta de mantenimiento, en un corredor clave para la producción y la conexión regional.