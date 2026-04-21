En el marco del juicio por la tragedia de avenida Paraguay, se sumaron nuevos testimonios que aportan detalles clave sobre lo ocurrido aquella madrugada.

Uno de los testigos presenciales relató que el vehículo embistió a un grupo de personas que caminaban por la ciclovía, perdió el control, cambió de carril y terminó impactando contra una palmera en la platabanda.

Según su declaración, tras el choque, tanto el conductor como otros ocupantes descendieron del auto y se retiraron corriendo del lugar. Durante la jornada también declararon médicas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes detallaron las lesiones de algunos involucrados y confirmaron que una de las víctimas fatales murió a causa de un politraumatismo grave producto del impacto.

Además, otros testimonios, como el de un empleado de una estación de servicio cercana y un conocido del acusado, coincidieron en que el vehículo circulaba a alta velocidad momentos antes del hecho.