El Ente Regulador aprobó un incremento para el servicio eléctrico de EDESA. La medida combina actualización de costos mayoristas y del componente provincial, con impacto en las facturas de abril.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta autorizó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de energía eléctrica que presta EDESA, con vigencia entre el 1 y el 30 de abril de 2026. La medida fue oficializada a través de la Resolución Nº 639/26, publicada en el Boletín Oficial provincial.

La actualización responde a dos factores centrales: el ajuste en los costos mayoristas de abastecimiento definidos por el Gobierno nacional y la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al componente provincial de la tarifa.

Según el detalle técnico, el impacto del costo de abastecimiento y generación aislada se fijó en un 0,38% sobre la tarifa media anualizada. En tanto, la actualización del VAD representó un incremento del 1,28%, dentro de los límites establecidos por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La resolución también establece dos esquemas tarifarios diferenciados: uno con subsidios y otro sin subsidios. El objetivo es que los usuarios puedan identificar con mayor claridad en sus facturas el aporte estatal y el costo real del servicio sin asistencia.

En paralelo, el organismo confirmó la continuidad del régimen de Tarifa Social, que contempla bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos.

Asimismo, se mantienen los descuentos por zona cálida, que alcanzan a hogares ubicados en departamentos como Orán, San Martín, Anta, Rivadavia y General Güemes, entre otros.

Desde el Ente Regulador señalaron que la medida apunta a sostener el equilibrio entre la sustentabilidad del sistema eléctrico y la capacidad de pago de los usuarios, en un contexto de actualización tarifaria a nivel nacional y presión sobre los costos energéticos.