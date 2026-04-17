La promotora VID Music Group llevó el caso a la Justicia de Florida. Sostiene que la ausencia de Lionel Messi ante Venezuela y cambios organizativos provocaron pérdidas millonarias.

La empresa estadounidense VID Music Group presentó una demanda contra Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un tribunal de Florida por presunto incumplimiento de contrato y fraude en la organización de amistosos disputados en octubre de 2025.

Según la presentación judicial, la compañía —encargada de la promoción de los partidos ante Venezuela y Puerto Rico— asegura haber invertido cerca de 7 millones de dólares bajo la condición de que el capitán argentino participara al menos 30 minutos en cada encuentro, salvo lesión.

El eje del conflicto: la ausencia ante Venezuela

El punto central del reclamo es el amistoso ante Venezuela en Miami. Messi no disputó ese partido, lo que —según la empresa— impactó directamente en la convocatoria: apenas 15.000 espectadores en un estadio con capacidad para más de 60.000.

La situación generó mayor controversia cuando el futbolista sí jugó al día siguiente con Inter Miami en la MLS, lo que, según la denuncia, pone en duda los argumentos deportivos de su ausencia.

Pérdidas económicas y acusaciones de fraude

VID Music Group sostiene que fue inducida a firmar el contrato mediante “representaciones comerciales engañosas”. La demanda incluye múltiples cargos, entre ellos incumplimiento contractual, fraude y perjuicio económico.

Además, la empresa señala que cambios logísticos —como modificaciones de sede— afectaron la rentabilidad de los eventos, profundizando las pérdidas.

Contexto y posibles derivaciones

El caso fue radicado en el Tribunal del 11° Circuito Judicial de Miami-Dade y podría sentar un precedente en la organización de giras internacionales de selecciones nacionales.

Hasta el momento, ni Messi ni la AFA emitieron una respuesta oficial. Sin embargo, desde el entorno de la federación anticipan que defenderán el cumplimiento de los compromisos contractuales con documentación y registros de gestión.

En paralelo, la empresa demandante anunció una conferencia de prensa en Miami para ampliar detalles del reclamo y definir los próximos pasos judiciales.