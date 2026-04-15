Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes vendieron el año pasado al jefe de Gabinete Manuel Adorni el departamento de la calle Miró, declaran este martes en Comodoro Py.

La operación se concretó por 230 mil dólares, aunque de manera llamativa las vendedoras aceptaron cobrar solo 30 mil y postergar por 12 meses, sin intereses, el pago del resto. El dato genera dudas ya que apenas tres meses antes habían adquirido la propiedad.

Según detalló la escribana Adriana Nechevenko, la operación se realizó en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, de los cuales 200.000 fueron financiados por las propias vendedoras sin intereses, con devolución prevista para noviembre próximo.

Viegas y Sbabo habían comprado ese mismo inmueble apenas tres meses antes al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa y aseguró que lo había vendido por 200.000 dólares.

La próxima semana deberá declarar Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, señalado como quien impulsó la operación por su vínculo con Adorni.

En paralelo, la semana pasada prestaron testimonio Graciela Molina y Victoria María José Cancio, quienes le prestaron 100 mil dólares al funcionario mediante una operación con garantía sobre su departamento en avenida Asamblea. Según indicaron, Adorni ya abonó 30.000 dólares y aún adeuda 70.000 más los intereses, con un plazo de siete meses para saldar la deuda.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera respuestas a distintos requerimientos, luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá analizar en detalle sus bienes, ingresos y movimientos financieros.