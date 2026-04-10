El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el espacio “MDF Universidad y Ciencia”, una iniciativa político-académica orientada a vincular al sistema universitario, la comunidad científica y el sector productivo, en contraposición al rumbo del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Durante el lanzamiento, realizado ante un auditorio colmado de estudiantes, docentes, investigadores y dirigentes, Kicillof defendió el papel del Estado en el financiamiento de la educación superior y la investigación, y cuestionó las políticas de ajuste impulsadas por la actual gestión nacional.

En un mensaje que también difundió en la red social X, el mandatario sostuvo: “Venimos a plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía”. En ese marco, definió a “MDF Universidad y Ciencia” como un ámbito para coordinar acciones en defensa del sistema científico-tecnológico, las universidades públicas y el entramado productivo.

Desde su entorno señalaron que la iniciativa surge como respuesta a lo que el gobernador calificó como un “modelo de ajuste y destrucción”. En ese sentido, remarcó que “no hay desarrollo sin ciencia y educación” y convocó a construir una alternativa basada en la inversión en conocimiento, la formación profesional y el fortalecimiento de la producción nacional.