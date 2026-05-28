El Gobierno nacional comenzó a reforzar su estrategia de diálogo con gobernadores y provincias con la mirada puesta en las reformas que todavía busca aprobar en el Congreso y en el escenario electoral de 2027. En la Casa Rosada consideran que necesitarán acuerdos políticos más sólidos para avanzar con proyectos clave y fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza.

Aunque el oficialismo no cuenta con gobernadores propios, en Balcarce 50 destacan que logró construir vínculos con mandatarios provinciales que acompañaron leyes y medidas impulsadas por el Ejecutivo durante el último año. Ahora, la intención es profundizar esas relaciones y ordenar una estrategia política de largo plazo.

Dentro de la mesa política del Gobierno ya comenzaron las discusiones sobre cómo avanzar en futuros acuerdos electorales y legislativos. Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impulsa una postura más selectiva y pretende consolidar alianzas únicamente con provincias y dirigentes que mantengan sintonía con el oficialismo.

El objetivo inmediato del Gobierno es conseguir respaldo parlamentario para proyectos vinculados a reformas económicas, electorales y administrativas que todavía enfrentan dificultades en el Congreso. Entre ellos aparecen iniciativas relacionadas con cambios políticos, propiedad privada y nuevos esquemas de inversiones.

Además, el oficialismo ya piensa en el armado político para las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En ese contexto, la relación con los gobernadores aparece como una pieza central para ampliar estructura territorial y sostener gobernabilidad en distintas provincias.

Las conversaciones también se desarrollan en medio de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y de la relación fluctuante con sectores aliados como el PRO y parte de la UCR. Mientras algunos dirigentes promueven ampliar acuerdos políticos, otros sectores del oficialismo insisten en mantener una estrategia más cerrada y alineada con el núcleo duro libertario.

En paralelo, la Casa Rosada busca recuperar iniciativa política luego de semanas atravesadas por conflictos internos, debates legislativos y cuestionamientos públicos hacia funcionarios del Gobierno.