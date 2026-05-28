El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que, por primera vez en muchos años, “la economía se va a llevar puesta a la política” durante el próximo año electoral. La frase fue pronunciada durante su exposición en el Latam Economic Forum, donde volvió a respaldar las medidas implementadas por la gestión de Javier Milei.

Durante su discurso, Caputo sostuvo que el programa económico comenzó a mostrar resultados positivos y afirmó que el Gobierno logró estabilizar variables que “estaban completamente fuera de control”. Entre los principales puntos mencionó la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la reducción de la emisión monetaria.

El ministro también aseguró que la administración libertaria mantendrá su estrategia económica pese a las críticas de la oposición y destacó que el oficialismo apuesta a que la mejora de algunos indicadores económicos termine impactando en el escenario político y electoral del próximo año.

Además, Caputo defendió las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo y remarcó que el Gobierno prioriza “ordenar la macroeconomía” para generar condiciones de crecimiento sostenido. En ese sentido, insistió en que las reformas estructurales son necesarias para recuperar inversiones y fortalecer la actividad privada.

Las declaraciones se producen en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyo político mientras enfrenta cuestionamientos por la caída del consumo, el impacto social del ajuste y las tensiones con sectores opositores y sindicales.

El Latam Economic Forum reunió a empresarios, economistas e inversores, y funcionó como una nueva plataforma del Gobierno para mostrar confianza en el rumbo económico y defender las reformas aplicadas desde el inicio de la gestión libertaria.