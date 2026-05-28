El Gobierno nacional oficializó descuentos adicionales en las tarifas de luz y gas para los usuarios que reciben subsidios, con el objetivo de aliviar el impacto del mayor consumo energético durante el invierno. La medida regirá durante junio y fue publicada por la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial.

Según la resolución, los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrán una bonificación total del 75% en el consumo de gas natural y gas propano por redes. Ese porcentaje surge de un subsidio base del 50% al que se suma un descuento extraordinario adicional del 25% que ya se había aplicado en mayo y ahora fue prorrogado para junio.

En el caso de la electricidad, los usuarios alcanzados por el sistema recibirán una bonificación adicional del 11,97% sobre el descuento base vigente. De esta manera, las facturas de luz tendrán un subsidio total cercano al 62% durante el próximo mes. Desde el Gobierno explicaron que la decisión busca “morigerar el impacto tarifario” en los meses de temperaturas más bajas y mayor demanda energética.

Las bonificaciones alcanzan a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro que continúan dentro del esquema subsidiado.

Desde Energía señalaron que la medida forma parte del proceso de reestructuración gradual del sistema de subsidios y busca evitar aumentos bruscos en las boletas durante el invierno. Aun así, especialistas advierten que las tarifas seguirán registrando incrementos mensuales debido a las actualizaciones en los costos de generación y distribución energética.

La decisión llega en un contexto de preocupación por el impacto de las tarifas sobre los ingresos familiares y mientras el Gobierno continúa avanzando con cambios en el esquema de subsidios energéticos implementado desde comienzos de año.