Sectores de la industria textil argentina impulsan un proyecto para prohibir durante cinco años la importación de ropa usada, con el argumento de proteger la producción nacional y preservar puestos de trabajo en el sector. La propuesta comenzó a generar debate entre empresarios, comerciantes y consumidores.

La iniciativa busca limitar el ingreso de prendas de segunda mano provenientes del exterior, una práctica que actualmente tiene restricciones parciales en Argentina. Desde el sector textil sostienen que la importación de ropa usada genera una competencia desigual frente a la industria local, especialmente en un contexto de caída del consumo y dificultades económicas para las fábricas nacionales.

Empresarios y cámaras textiles advirtieron que el ingreso masivo de prendas importadas podría afectar a talleres, pequeñas fábricas y comercios vinculados a la confección nacional. También remarcaron que la medida apunta a sostener el empleo y evitar una mayor crisis en el sector.

Sin embargo, algunos comerciantes y consumidores cuestionaron la propuesta y señalaron que la ropa usada representa una alternativa más económica frente al aumento de precios de la indumentaria nueva. Además, organizaciones vinculadas al reciclaje textil consideran que este tipo de comercio también cumple un rol ambiental al promover la reutilización de prendas.

El debate se da en un contexto donde la industria textil atraviesa dificultades por la caída de ventas, el aumento de costos y la apertura de importaciones. Mientras tanto, el proyecto continúa siendo analizado y todavía no fue tratado oficialmente en el Congreso.

Distintos sectores económicos seguirán de cerca la discusión, ya que una eventual prohibición podría impactar tanto en la industria local como en el mercado de indumentaria accesible para los consumidores.