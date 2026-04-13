Desde este lunes 13 y hasta el 30 de abril se desarrollará el juicio oral por el siniestro vial ocurrido en Avenida Paraguay durante la madrugada del 17 de marzo de 2024, hecho que dejó un saldo de cinco jóvenes fallecidos y seis personas heridas.

El único imputado es Luciano Nahuel López, acusado de homicidio simple por las víctimas fatales y de lesiones respecto de los sobrevivientes, bajo la figura de dolo eventual.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría conducido a más de 100 kilómetros por hora, bajo los efectos del alcohol y con presencia de drogas en su organismo. Además, las pericias indican que cruzó semáforos en rojo y no respetó las condiciones de una zona con alta circulación peatonal, lo que habría provocado el trágico desenlace.

En la antesala del juicio, familiares de las víctimas se manifestaron nuevamente en el lugar del hecho, donde colocaron cinco estrellas amarillas sobre el asfalto en homenaje a los jóvenes fallecidos.

Entre el dolor y el reclamo de justicia, los familiares reiteraron su pedido de una condena ejemplar y mayor seguridad vial. “No fue una tragedia, fue una masacre, estamos esperando que la justicia actúe como corresponde. Desde el primer día pedimos una pena máxima”, expresó Claudio Marín, familiar de una de las víctimas.