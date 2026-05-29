Consultoras privadas anticipan una nueva desaceleración de precios mientras mejoran las expectativas económicas. El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos y las acciones argentinas volvieron a subir.

Las proyecciones privadas anticipan que la inflación de mayo volvería a desacelerarse y podría ubicarse cerca del 2%, en línea con las expectativas del Gobierno nacional y la reacción positiva de los mercados financieros.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el índice de este mes será menor al registrado en abril, aunque evitó dar cifras concretas.

Consultoras prevén una inflación cercana al 2%

Distintas consultoras privadas coinciden en que mayo mostraría una nueva baja en el ritmo de aumento de precios.

El economista Fernando Marull sostuvo que la inflación podría cerrar en torno al 2%, aunque advirtió que todavía existe margen para una leve corrección en los últimos días del mes.

Por su parte, la consultora EcoGo estimó un índice cercano al 2,2%, luego de detectar subas en alimentos y bebidas durante la tercera semana de mayo.

En tanto, LCG también registró aceleraciones en productos alimenticios, aunque mantiene la expectativa de una desaceleración respecto a abril.

De confirmarse estas estimaciones, sería el segundo mes consecutivo de caída de la inflación.

Los mercados reaccionaron con subas

La mejora de las expectativas económicas también tuvo impacto directo en los mercados financieros.

El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos básicos, mientras que el índice S&P Merval registró otra jornada positiva y acumula una suba cercana al 8,5% en el último mes.

Las acciones bancarias lideraron las ganancias en la Bolsa local.

Además, el Banco Central compró USD 447 millones, el mayor volumen diario del año, lo que permitió elevar las reservas internacionales hasta los USD 48.511 millones.

Mejoran las expectativas económicas

Otro dato seguido de cerca por inversores y analistas fue la encuesta mensual de Atlas Intel, difundida internacionalmente por Bloomberg.

El relevamiento mostró una mejora en las expectativas sobre el futuro económico del país.

Aunque solo el 26% de los consultados calificó positivamente la situación económica actual, el 39% consideró que la economía mejorará en los próximos seis meses.

También mejoró la percepción sobre la situación personal y familiar a futuro.

Repuntó la imagen de Milei

La encuesta además reflejó una recuperación en la imagen del presidente Javier Milei.

Según Atlas Intel, la aprobación del mandatario subió del 36% al 39,9%, mientras que la desaprobación cayó del 63% al 58,3%.

Los inversores interpretan estos datos como señales de mayor estabilidad política y económica, en un contexto donde el Gobierno apuesta a consolidar la desaceleración inflacionaria y mejorar las variables financieras.