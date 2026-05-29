La Selección Argentina ya tiene lista oficial para defender el título en la Copa del Mundo. Lionel Messi encabeza la nómina definida por Lionel Scaloni.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este miércoles la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026.

La nómina fue presentada a través de un video oficial difundido por la AFA y mantiene gran parte de la base que conquistó el título en Qatar 2022.

Con Lionel Messi como principal referencia, la Selección Argentina buscará defender la corona mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Otamendi

Cristian “Cuti” Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Delanteros

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

José Manuel López

Lautaro Martínez

Las ausencias que sorprendieron

Entre los nombres que quedaron fuera de la convocatoria aparecen algunos futbolistas que integraban la consideración previa del cuerpo técnico.

Uno de los casos más destacados es el de Marcos Acuña, afectado por problemas físicos y falta de continuidad en River Plate.

Tampoco fue incluido Marcos Senesi, quien perdió terreno en la defensa frente a Facundo Medina.

En ataque, Franco Mastantuono quedó fuera de la lista tras una temporada con poca continuidad en Real Madrid.

Cuándo debuta Argentina en el Mundial

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22:00 (hora argentina).

El segundo partido será el lunes 22 de junio ante Austria en Dallas, mientras que el cierre del Grupo será el sábado 27 contra Jordania.

La ilusión de defender el título

Con una base consolidada, experiencia internacional y varias figuras en gran nivel, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el desafío de intentar repetir la histórica consagración obtenida en Qatar 2022.

La presencia de referentes como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez vuelve a alimentar la ilusión de los hinchas argentinos.