La Selección Argentina ya tiene lista oficial para defender el título en la Copa del Mundo. Lionel Messi encabeza la nómina definida por Lionel Scaloni.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este miércoles la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026.
La nómina fue presentada a través de un video oficial difundido por la AFA y mantiene gran parte de la base que conquistó el título en Qatar 2022.
Con Lionel Messi como principal referencia, la Selección Argentina buscará defender la corona mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano “Dibu” Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensores
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Nicolás Otamendi
- Cristian “Cuti” Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
- Leandro Paredes
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Exequiel Palacios
- Rodrigo De Paul
Delanteros
- Julián Álvarez
- Lionel Messi
- Nicolás González
- Thiago Almada
- Giuliano Simeone
- Nicolás Paz
- José Manuel López
- Lautaro Martínez
Las ausencias que sorprendieron
Entre los nombres que quedaron fuera de la convocatoria aparecen algunos futbolistas que integraban la consideración previa del cuerpo técnico.
Uno de los casos más destacados es el de Marcos Acuña, afectado por problemas físicos y falta de continuidad en River Plate.
Tampoco fue incluido Marcos Senesi, quien perdió terreno en la defensa frente a Facundo Medina.
En ataque, Franco Mastantuono quedó fuera de la lista tras una temporada con poca continuidad en Real Madrid.
Cuándo debuta Argentina en el Mundial
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22:00 (hora argentina).
El segundo partido será el lunes 22 de junio ante Austria en Dallas, mientras que el cierre del Grupo será el sábado 27 contra Jordania.
La ilusión de defender el título
Con una base consolidada, experiencia internacional y varias figuras en gran nivel, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el desafío de intentar repetir la histórica consagración obtenida en Qatar 2022.
La presencia de referentes como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez vuelve a alimentar la ilusión de los hinchas argentinos.